Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, paura sul bus: passeggeri aggrediti - Mariquita_la1a : RT @leggoit: Roma, paura sul bus: passeggeri aggrediti - AMDdamanna : @virginiaraggi Perché su fb non fai postare foto? Hai paura che i tuoi fans, che vivono altrove, capiscono quanto s… - leggoit : Roma, paura sul bus: passeggeri aggrediti - roma_paoletta : Coraggio, forza senza paura! #Berrettini -

Ultime Notizie dalla rete : Roma paura

Il Fatto Quotidiano

Questa notte intorno alle due, sono stati gli agenti della Polizia LocaleCapitale ad intervenire tempestivamente presso il capolinea dei mezzi pubblici, adiacente a piazza Venezia, per bloccare un uomo intento intento ad aggredire con impeto due persone, le quali, ...Medici, politici, scienziati: un po' diper l'autunno che verrà, c'è eccome. Non si era però ...nella nota di trattazione consegnata dai tre avvocati dello Stato al Tribunale Civile di. L'...Questa notte intorno alle due, sono stati gli agenti della Polizia Locale Roma Capitale ad intervenire tempestivamente presso il capolinea dei mezzi ...Intervista sul Corriere Fiorentino per Amedeo Tessitori, centro di Virtus Bologna e della Nazionale che da domani si ritroverà a Roma per preparare l’Olimpiade di Tokyo. “Siamo un gruppo che non ...