Qual è il vero obiettivo del generale Figliuolo (Di domenica 11 luglio 2021) Dopo la Rai tempo di nomine anche per le Forze Armate. E, come diceva Andreotti, l’unica guerra che i nostri generali sanno fare è quella tra loro. La partita a risiko è già iniziata: il supercommissario Figliuolo, con i suoi 55 milioni di vaccini, vuole ora il “green pass” per diventare, a novembre, Capo di stato maggiore della difesa al posto del generale di squadra aerea Enzo Vecciarelli, fortunatamente in uscita dopo aver acuito una guerra senza senso tra Marina e Aeronautica. Se invece la battaglia dovesse vincerla il generale Pietro Serino, Figliuolo, ormai anche lui in trans mediatica e sempre più somigliante al ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 11 luglio 2021) Dopo la Rai tempo di nomine anche per le Forze Armate. E, come diceva Andreotti, l’unica guerra che i nostri generali sanno fare è quella tra loro. La partita a risiko è già iniziata: il supercommissario, con i suoi 55 milioni di vaccini, vuole ora il “green pass” per diventare, a novembre, Capo di stato maggiore della difesa al posto deldi squadra aerea Enzo Vecciarelli, fortunatamente in uscita dopo aver acuito una guerra senza senso tra Marina e Aeronautica. Se invece la battaglia dovesse vincerla ilPietro Serino,, ormai anche lui in trans mediatica e sempre più somigliante al ...

