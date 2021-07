Italia-Inghilterra, Mattarella e l’esultanza ‘come Pertini’ (Di domenica 11 luglio 2021) “Grazie, Presidente”, “Che signore, che stile!”, “Mattarella, ti si vuole bene”. Il popolo del web si ‘inchina’ a Sergio Mattarella che esulta al gol di Leonardo Bonucci nella finale di Euro 2020 e a molti tifosi ricorda Sandro Pertini, incontenibile nella tribuna d’onore dello stadio Bernabeu di Madrid nella finale dei Mondiali del 1982 Il video che mostra l’esultanza composta del presidente della Repubblica per il gol del pareggio dell’Italia fa il giro del web e Twitter si riempie di commenti entusiasti e di approvazione per l’eleganza entusiasta con la quale Mattarella esprime la gioia al momento del ... Leggi su italiasera (Di domenica 11 luglio 2021) “Grazie, Presidente”, “Che signore, che stile!”, “, ti si vuole bene”. Il popolo del web si ‘inchina’ a Sergioche esulta al gol di Leonardo Bonucci nella finale di Euro 2020 e a molti tifosi ricorda Sandro Pertini, incontenibile nella tribuna d’onore dello stadio Bernabeu di Madrid nella finale dei Mondiali del 1982 Il video che mostracomposta del presidente della Repubblica per il gol del pareggio dell’fa il giro del web e Twitter si riempie di commenti entusiasti e di approvazione per l’eleganza entusiasta con la qualeesprime la gioia al momento del ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - Coninews : ? IL SOGNO AZZURRO È REALTÀ ? Nella bolgia di Wembley l'Italia batte ai rigori i padroni di casa dell'Inghilterra… - pana_tta : RT @claudiocerasa: It's coming Rome. L'Italia batte l'Inghilterra a Wembley, Azzurri campioni d'Europa - GONJUBOl : mi auguro che tutti sia in inghilterra che in italia siano safe perché il brutto di questo sport è il dopo -