Ragazza picchiata in un parco di Roma, il suo cagnolino stava bevendo (Di sabato 10 luglio 2021) Attimi di vero terrore per una giovane donna Romana aggredita mentre stava portando il cane a fare la passeggiata. Getty Immages/Andreas SolaroLe violenze sulle donne, in Italia, sono ormai all’ordine del giorno. Le nostre strade sempre meno sicure, anche durante le ore diurne, sotto la luce del sole e sotto gli occhi di decine di passanti. La Capitale è stata il triste teatro dell’ennesima aggressione ai danni di una giovane donna. “Mi ha strattonata, presa per i capelli e picchiata in mezzo alla strada. Non potevo credere che mi stesse accadendo una cosa del genere. Poi si è accanito sul mio cane, tirandolo e strappandogli il collare. ... Leggi su formatonews (Di sabato 10 luglio 2021) Attimi di vero terrore per una giovane donnana aggredita mentreportando il cane a fare la passeggiata. Getty Immages/Andreas SolaroLe violenze sulle donne, in Italia, sono ormai all’ordine del giorno. Le nostre strade sempre meno sicure, anche durante le ore diurne, sotto la luce del sole e sotto gli occhi di decine di passanti. La Capitale è stata il triste teatro dell’ennesima aggressione ai danni di una giovane donna. “Mi ha strattonata, presa per i capelli ein mezzo alla strada. Non potevo credere che mi stesse accadendo una cosa del genere. Poi si è accanito sul mio cane, tirandolo e strappandogli il collare. ...

