Vangelo del giorno | Matteo 10 | 16-23 – Audio e commento Papa Francesco

Leggi su lalucedimaria

(Di venerdì 9 luglio 2021) Lo spunto daldi oggi 9 Luglio 2021, Venerdì: “siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe”. XIV Settimana del Tempo Ordinario – II Settimana del Salterio – Anno B Dalsecondo10,16-23 In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Ecco: io vi mando come pecore in mezzo L'articolo proviene da La Luce di Maria.