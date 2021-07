Svolta Bce, flessibilità sull’inflazione e focus sul clima (Di venerdì 9 luglio 2021) Per la prima volta in 23 anni, la Banca Centrale Europea cambia gli obiettivi di politica monetaria, rendendoli più flessibili e più attenti alle necessità dell’ambiente e della società. sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 luglio 2021) Per la prima volta in 23 anni, la Banca Centrale Europea cambia gli obiettivi di politica monetaria, rendendoli più flessibili e più attenti alle necessità dell’ambiente e della società. sat/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

Musso___ : RT @f_burla: Non per passare da bastian contrario a tutti i costi, ma la (insignificante) svolta appena annunciata dalla Bce è tutto tranne… - CorriereCitta : Svolta Bce, flessibilità sull’inflazione e focus sul clima - LaNotifica : Svolta Bce, flessibilità sull’inflazione e focus sul clima - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Svolta Bce, flessibilità sull'inflazione e focus sul clima - - Flavr7 : RT @f_burla: Non per passare da bastian contrario a tutti i costi, ma la (insignificante) svolta appena annunciata dalla Bce è tutto tranne… -