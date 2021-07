Liguria, open night da record: 1.600 persone in fila. Almeno una dose al 60% dei residenti (Di venerdì 9 luglio 2021) La formula della vaccinazione aperta dalle 20 senza prenotazione ha avuto successo. Ora la Regione pensa a una completa liberalizzazione dell’agenda Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 9 luglio 2021) La formula della vaccinazione aperta dalle 20 senza prenotazione ha avuto successo. Ora la Regione pensa a una completa liberalizzazione dell’agenda

