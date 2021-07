Gigafactory, Nosiglia: “Amarezza per Torino” (Di venerdì 9 luglio 2021) Anche l’arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia commenta la decisione di Stellantis di Termoli come sede del nuovo Gigafactory per batterie di auto elettriche, mentre il mondo istituzionale piemontese sperava nella assegnazione a Torino. “La scelta di Termoli come sede del nuovo impianto di produzione delle batterie elettriche lascia, una volta di più, Amarezza e delusione nel territorio torinese, già colpito da altre gravi crisi aziendali come il vistoso e drammatico caso della ex Embraco. Io credo sia venuto il momento di varare una politica industriale chiara, coerente e condivisa per ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 9 luglio 2021) Anche l’arcivescovo diCesarecommenta la decisione di Stellantis di Termoli come sede del nuovoper batterie di auto elettriche, mentre il mondo istituzionale piemontese sperava nella assegnazione a. “La scelta di Termoli come sede del nuovo impianto di produzione delle batterie elettriche lascia, una volta di più,e delusione nel territorio torinese, già colpito da altre gravi crisi aziendali come il vistoso e drammatico caso della ex Embraco. Io credo sia venuto il momento di varare una politica industriale chiara, coerente e condivisa per ...

Advertising

nuovasocieta : #Gigafactory, Nosiglia: “Amarezza per #Torino” #Stellantis - rep_torino : Niente gigafactory a Torino, l'arcivescovo Nosiglia: 'Amarezza e delusione, se la città è divisa perde sempre' [agg… - TorinoNews24 : Stellantis 'snobba' Torino per Gigafactory, interviene Nosiglia: 'Amarezza e delusione per tutto il territorio'... - rep_torino : Niente gigafactory a Torino, l'arcivescovo Nosiglia: 'Amarezza e delusione, se la città è divisa perde sempre' [agg… - OfferteLavoroTO : Gigafactory ed ex Embraco, il rammarico di Nosiglia: 'Ancora amarezza per come viene trattata Torino' -