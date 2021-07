Volkswagen perde class action: ecco chi avrà il risarcimento (Di giovedì 8 luglio 2021) Ai clienti della causa intentata da Altroconsumo vanno 3.300 euro a testa. Per il gruppo un esborso di 200 milioni Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 luglio 2021) Ai clienti della causa intentata da Altroconsumo vanno 3.300 euro a testa. Per il gruppo un esborso di 200 milioni

Advertising

jmorat : RT @vaielettrico: TOP & FLOP / Metà 2021 è passato, primi bilanci per le vendite di auto elettriche. Promosse? #fiat500 e #teslamodel3 in p… - vaielettrico : TOP & FLOP / Metà 2021 è passato, primi bilanci per le vendite di auto elettriche. Promosse? #fiat500 e… -

Ultime Notizie dalla rete : Volkswagen perde Volkswagen perde class action. Risarcimenti a 63mila italiani Il gruppo - con i suoi marchi Volkswagen, Audi, Seat e Skoda - ha subito un fortissimo contraccolpo dal Dieselgate, sia di immagine sia per i risarcimenti miliardari che, a distanza di anni, deve ...

Daimler perde terreno in Borsa su class action Dieselgate ... che fa parte del più ampio scandalo sulle emissioni che ha coinvolto anche la rivale Volkswagen . "... Pressione su Daimler , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,08% , portandosi a 71,39. ...

Volkswagen perde class action. Risarcimenti a 63mila italiani il Giornale Volkswagen perde class action: ecco chi avrà il risarcimento Epilogo positivo a favore di Altroconsumo, l'associazione dei consumatori più diffusa in Italia, nella causa intentata al gruppo Volkswagen per la parte italiana del Dieselgate. Il tribunale di ...

Volkswagen perde class action. Risarcimenti a 63mila italiani Ai clienti della causa intentata da Altroconsumo vanno 3.300 euro a testa. Per il gruppo un esborso di 200 milioni ...

Il gruppo - con i suoi marchi, Audi, Seat e Skoda - ha subito un fortissimo contraccolpo dal Dieselgate, sia di immagine sia per i risarcimenti miliardari che, a distanza di anni, deve ...... che fa parte del più ampio scandalo sulle emissioni che ha coinvolto anche la rivale. "... Pressione su Daimler , cheterreno, mostrando una discesa del 2,08% , portandosi a 71,39. ...Epilogo positivo a favore di Altroconsumo, l'associazione dei consumatori più diffusa in Italia, nella causa intentata al gruppo Volkswagen per la parte italiana del Dieselgate. Il tribunale di ...Ai clienti della causa intentata da Altroconsumo vanno 3.300 euro a testa. Per il gruppo un esborso di 200 milioni ...