Riforme | via libera del Senato al voto per i 18enni

Advertising

GiancarloCharly : Anche i bambin....ops i ragazzi possono votare al Senato... Riforme, sì definitivo dal Senato al voto ai 18enni pe… - Carmela29024055 : RT @rosa_francesca: Riforme, sì definitivo dal Senato al voto ai 18enni per Palazzo Madama - FrancescoBlotto : #Penale, #civile e #Csm: tutti gli ostacoli alle tre riforme della #giustizia - BonfiglioS : Riforme, sì definitivo dal Senato al voto ai 18enni per Palazzo Madama - danielecoduti : RT @rosa_francesca: Riforme, sì definitivo dal Senato al voto ai 18enni per Palazzo Madama -

Ultime Notizie dalla rete : Riforme via

Il provvedimento, alla quarta lettura conforme con la Camera, ha avuto 178 sì, 15 no e 30 astenuti ed è stato quindi approvato indefinitiva. Per la promulgazione e l'entrata in vigore, però, ......noi abbiamo contrastato " ha aggiunto Malan " bisognava porre subito mano ad una serie di...gli elettori per ogni senatore erano 98 mila passati a 148 mila nell'ultima elezione del 2018 per...Il Senato, con 178 voti favorevoli, 15 contrari e 30 astenuti, ha dato oggi l'ultimo via libera alla riforma costituzionale. Dalle prossime elezioni, circa 4 milioni di giovani elettori potranno ...Roma, 8 lug (Adnkronos) - "Con l’ok definitivo del Senato al voto degli under 25 per la Camera alta, avanza spedito l’iter delle riforme costituzionali all’esame del Parlamento. Dopo la pausa estiva a ...