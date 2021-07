La finale Italia-Inghilterra sarà arbitrata dall’olandese Bjorn Kuipers (Di giovedì 8 luglio 2021) Italia-Inghilterra sarà arbitrata dall’arbitro olandese Bjorn Kuipers. Dopo il connazionale Makkelie, che ha diretto Inghilterra-Danimarca, c’è ancora un direttore di gara dei Paesi Bassi protagonista in queste fasi conclusive degli Europei. Al VAR ci saranno i tedeschi Dankert, Gittelman e Fritz, con l’olandese Van Boekel. Di seguito la designazione completa. Referee: Björn Kuipers (NED) Assistant Referee 1: Sander van Roekel (NED) Assistant Referee 2: Erwin E. J. Zeinstra (NED) Fourth Official: Carlos del Cerro Grande (ESP) Fifth Official: Juan Carlos ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 luglio 2021)dall’arbitro olandese. Dopo il connazionale Makkelie, che ha diretto-Danimarca, c’è ancora un direttore di gara dei Paesi Bassi protagonista in queste fasi conclusive degli Europei. Al VAR ci saranno i tedeschi Dankert, Gittelman e Fritz, con l’olandese Van Boekel. Di seguito la designazione completa. Referee: Björn(NED) Assistant Referee 1: Sander van Roekel (NED) Assistant Referee 2: Erwin E. J. Zeinstra (NED) Fourth Official: Carlos del Cerro Grande (ESP) Fifth Official: Juan Carlos ...

Advertising

FBiasin : 'Complimenti #Italia, in finale tiferò per voi'. La classe assoluta di #LuisEnrique. #ItaliaSpagna #Euro2020 - stanzaselvaggia : I Maneskin e l’Eurovision, l’Italia e la finale degli Europei. Dopo tutto quello che abbiamo passato, qualche gioia… - RaiUno : ?? Italia in finale! E il sogno continua… ?? Forza #Azzurri! ???? ?? La diretta streaming: - Paolo18030138 : RT @CalcioFinanza: L’olandese #Kuipers sarà arbitro di Italia-Inghilterra, finale di #EURO2020 - alexxnarcissus : RT @femmefleurie: abbiamo vinto l'eurovision, siamo arrivati in finale agli europei, abbiamo khaby famoso in tutto il mondo, Il cartone Luc… -