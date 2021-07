Eni firma un accordo per la produzione di idrogeno in Egitto

(Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – Eni ha annunciato di averto con Egyptian Electricity Holding Company (EEHC) e Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) unper valutare la fattibilità tecnica e commerciale di progetti perdinel paese. In particolare, le parti studieranno progetti congiunti per ladiverde, attraverso l’uso di energia elettrica generata da fonti rinnovabili, e diblu, attraverso lo stoccaggio di CO2 in giacimenti esausti di gas naturale. Lo studio analizzerà anche il consumo potenziale di ...

