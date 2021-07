BCL | La Dinamo nel gruppo A

(Di mercoledì 7 luglio 2021) TagsBasketball Champions LeagueDefinite le sfidanti della regular season europea 2021 - 2022: Tenerife, Ludwigsburg e una squadra del Qualification Round Questa mattina alla Patrick Baumann House of ...

PianetaBasketIT : Sorteggiati i gironi di @BasketballCL per @treviso_basket, @HappycasaNBB e @dinamo_sassari -

Tiscali.it

Ad aprire la cerimonia il Ceo diPatrick Comninos che ha sottolineato come la nuova stagione si ... LaBanco di Sardegna farà parte del gruppo A insieme alla spagnola Tenerife , già ......coach Demis Cavina affronterà la regular season della competizione portando i colori della... La stagione dellainizierà il 13 settembre con i gironi dei Qualifying Rounds mentre la regular ...Ad aprire la cerimonia il Ceo di BCL Patrick Comninos che ha sottolineato ... si possono incontrare squadre della stessa nazione. La Dinamo Banco di Sardegna farà parte del gruppo A insieme ...Treviso in caso di vittoria del suo mini torneo giocherà nel Girone D con AEK, Falco e VEF Riga. Sassari con Tenerife, Ludwigsburg ed una qualificata. Per Brindisi Hapoel Holon, Dacka ed una qualifica ...