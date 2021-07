“Non si esclude nessuna ipotesi”. Medico di base muore cadendo da un tetto. Indagano i carabinieri (Di martedì 6 luglio 2021) Non si sa cosa sia capitato a Maurizio Pizzutelli, Medico di base e specialista in Angioestetica. L’uomo è morto, precipitato da un palazzo in piazza Gaspara Stampa a Frosinone. Tutto è capitato più o meno all’ora di pranzo di lunedì 5 luglio, ma da quello che emerge nessuno sa cosa sia veramente capitato. Dalle prime informazioni emerse si parlava di un uomo, ma non se ne conoscevano le generalità, mentre la notizia che si tratta del dottore, molto conosciuto in zona, si è diffusa nelle ore seguenti. Le persone della zona, che lo conoscevano bene, sono sotto choc. Naturalmente tutta la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia, in attesa ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 luglio 2021) Non si sa cosa sia capitato a Maurizio Pizzutelli,die specialista in Angioestetica. L’uomo è morto, precipitato da un palazzo in piazza Gaspara Stampa a Frosinone. Tutto è capitato più o meno all’ora di pranzo di lunedì 5 luglio, ma da quello che emerge nessuno sa cosa sia veramente capitato. Dalle prime informazioni emerse si parlava di un uomo, ma non se ne conoscevano le generalità, mentre la notizia che si tratta del dottore, molto conosciuto in zona, si è diffusa nelle ore seguenti. Le persone della zona, che lo conoscevano bene, sono sotto choc. Naturalmente tutta la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia, in attesa ...

