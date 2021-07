Marcello Foa dice che resta poco tempo per salvare la Rai (Di martedì 6 luglio 2021) La Rai, il disastro sui conti e gli ascolti, le prospettive, i rapporti con la politica. Il presidente Marcello Foa, dopo tre anni al vertice del servizio pubblico, è in uscita tra pochi giorni. Entrò a viale Mazzini da giornalista sovranista, nominato ai tempi del governo gialloverde. Ed esce ora lasciando l’azienda sull’orlo del baratro, sempre più in difficoltà dal punto di vista finanziario, in calo di ascolti e di ricavi e in grave ritardo sul digitale – come lui stesso ammette in un’intervista a Repubblica. «La Rai ha di fronte a sé tre anni decisivi, il cui esito non è affatto scontato», dice. «L’aumento degli ascolti durante il periodo Covid ... Leggi su linkiesta (Di martedì 6 luglio 2021) La Rai, il disastro sui conti e gli ascolti, le prospettive, i rapporti con la politica. Il presidenteFoa, dopo tre anni al vertice del servizio pubblico, è in uscita tra pochi giorni. Entrò a viale Mazzini da giornalista sovranista, nominato ai tempi del governo gialloverde. Ed esce ora lasciando l’azienda sull’orlo del baratro, sempre più in difficoltà dal punto di vista finanziario, in calo di ascolti e di ricavi e in grave ritardo sul digitale – come lui stesso ammette in un’intervista a Repubblica. «La Rai ha di fronte a sé tre anni decisivi, il cui esito non è affatto scontato»,. «L’aumento degli ascolti durante il periodo Covid ...

