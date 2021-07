I paradisi fiscali Ue remano contro la Global Tax (Di martedì 6 luglio 2021) C’è un ostacolo lungo il percorso che dovrebbe portare 139 Paesi sotto l’ombrello dell’Ocse ad approvare entro il 2023 una tassa minima Globale per contrastare la concorrenza sleale dei paradisi fiscali. Quell’ostacolo si chiama Unione Europea. Il segretario generale dell’Ocse ha diffuso l’ultimo aggiornamento sullo stato dei lavori in vista del G20 dei ministri delle Finanze che si terrà l?8 e il 9 luglio all’Arsenale di Venezia. È il frutto di lunghe e complesse trattative condotte a Parigi e suggellate dall’importante traguardo siglato il 1° luglio in un incontro virtuale tra tutti i funzionari degli Stati membri. Alla ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 luglio 2021) C’è un ostacolo lungo il percorso che dovrebbe portare 139 Paesi sotto l’ombrello dell’Ocse ad approvare entro il 2023 una tassa minimae per contrastare la concorrenza sleale dei. Quell’ostacolo si chiama Unione Europea. Il segretario generale dell’Ocse ha diffuso l’ultimo aggiornamento sullo stato dei lavori in vista del G20 dei ministri delle Finanze che si terrà l?8 e il 9 luglio all’Arsenale di Venezia. È il frutto di lunghe e complesse trattative condotte a Parigi e suggellate dall’importante traguardo siglato il 1° luglio in un invirtuale tra tutti i funzionari degli Stati membri. Alla ...

