Dai vecchi braccioli da mare di tuo figlio ne ricavi un astuccio in plastica. Ecco il procedimento! (Di martedì 6 luglio 2021) Ti diciamo come ottenere un comodo astuccio in plastica dai vecchi braccioli da mare di tuo figlio. E’ semplicissimo, segui questo metodo! Ormai ricicliamo quasi tutto ed è solo un bene per l’ambiente! In rete si trovano tanti tutorial che danno consigli preziosi per dare una ‘seconda vita’ ad abiti dismessi, accessori rotti, vecchi complementi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 6 luglio 2021) Ti diciamo come ottenere un comodoindaidadi tuo. E’ semplicissimo, segui questo metodo! Ormai ricicliamo quasi tutto ed è solo un bene per l’ambiente! In rete si trovano tanti tutorial che danno consigli preziosi per dare una ‘seconda vita’ ad abiti dismessi, accessori rotti,complementi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

AntonioPicci7 : @valeriolundini Mandiamo via questi vecchi pazzi dai palinsesti Rai. W i giovani - violet6femme : RT @abesibe: Le zampe sporche di sangue di renzi e dei #trefascismi #moquattro #Ndranghetav #arabiaviva. Erano anni che vi si avvisava, ma… - La_Neutrina : Non ci sono che giovani negli spot per vecchi, i vecchi veri scompaiono dai ruoli, dalla vita, scomodi, imbarazzant… - mocettast : RT @abesibe: Le zampe sporche di sangue di renzi e dei #trefascismi #moquattro #Ndranghetav #arabiaviva. Erano anni che vi si avvisava, ma… - ketty_riga : No, dai. #dad #scuola #COVID19 -