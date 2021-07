(Di martedì 6 luglio 2021) La è un primo piatto tipico della cucina. Il suo nome deriva dal fatto che il formato della pasta ricorda gli anelli del calamaro e che solitamente viene preparata proprio con un sugo di calamari, insieme ad aglio, prezzemolo e peperoncino. È una ricetta veloce perché i calamari non vanno cotti a lungo, e d’effetto, la cui buona riuscita dipende però dalla freschezza e dalla qualità del pesce e della pasta. Quindi accertatevi che il pesce sia freschissimo e scegliete, filologicamente, una pasta di Gragnano. Durata Tempo di preparazione: 20 minuti Tempo di cottura: 15 minuti Tempo totale: 35 minuti Dosi per 4 persone Ingredienti: 600 g Calamari 400 ml Passata ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calamarata napoletana

Gambero Rosso

... alla spiaggia di Santa Croce, propone grandi classici come la frittura di paranza e la...specialità puoi provare il pasticciotto al limone o grandi classici come la pastierae il ...Senza dimenticare le specialità: Il Pacchero e La, due formati tipici della cucina ... All'inizio del '900 Voiello si affermò come la marca preferita di pasta dell'aristocraziae ...