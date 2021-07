Benevento 5 promosso in serie A2, giallorossi accolti dal sindaco Mastella (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Comune di Benevento ha voluto omaggiare questa mattina il Benevento 5, squadra che ha recente vinto i play off ed è riuscito ad essere promossa in A2, dopo aver battuto la compagine di Reggio Calabria. Il sindaco Clemente Mastella, unitamente al consigliere delegato allo Sport Enzo Lauro ha ricevuto nella Sala Consiliare di Palazzo Mosti il presidente Pellegrino Di Fede, il direttore generale Antonio Collarile e una delegazione della squadra. Presente questa mattina anche il consigliere delegato del Coni, Mario Collarile e il presidente della Provincia di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il Comune diha voluto omaggiare questa mattina il5, squadra che ha recente vinto i play off ed è riuscito ad essere promossa in A2, dopo aver battuto la compagine di Reggio Calabria. IlClemente, unitamente al consigliere delegato allo Sport Enzo Lauro ha ricevuto nella Sala Consiliare di Palazzo Mosti il presidente Pellegrino Di Fede, il direttore generale Antonio Collarile e una delegazione della squadra. Presente questa mattina anche il consigliere delegato del Coni, Mario Collarile e il presidente della Provincia di ...

