Uomini e Donne, storica coppia del trono over è convolata a nozze: presenti Ida e Gemma (Di lunedì 5 luglio 2021) Domenica alle 16 del pomeriggio si è celebrato il matrimonio di Mauro Faettini e Lisa Palugan, rispettivamente ex dama ed ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne. La coppia aveva annunciato le nozze in trasmissione, quando era stata ospite di Maria De Filippi qualche settimana fa. Il matrimonio in realtà era stato annunciato nel 2019 e doveva essere celebrato nel 2020, ma poi è stato rimandato causa pandemia. Mauro Faettini e Lisa Palugan di Uomini e Donne si sono sposati Alla cerimonia e al successivo party erano presenti altre due ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 5 luglio 2021) Domenica alle 16 del pomeriggio si è celebrato il matrimonio di Mauro Faettini e Lisa Palugan, rispettivamente ex dama ed ex cavaliere deldi. Laaveva annunciato lein trasmissione, quando era stata ospite di Maria De Filippi qualche settimana fa. Il matrimonio in realtà era stato annunciato nel 2019 e doveva essere celebrato nel 2020, ma poi è stato rimandato causa pandemia. Mauro Faettini e Lisa Palugan disi sono sposati Alla cerimonia e al successivo party eranoaltre due ...

