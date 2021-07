De Laurentiis pronto alla rivoluzione | a rischio Giuntoli e Formisano

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 5 luglio 2021) Come riportato dai maggiori quotidiani, tra cui il Corriere dello Sport e La Repubblica, in casa Napoli si respira un clima di tensione tra il presidente Aurelio dee il duo composto dal ds, responsabile marketing. La Repubblica riporta del post, di facile interpretazione, di: "Qualcosa si muove anche in società, con Deche ha cambiato il team manager, Santoro al posto di Scala, il dssempre separato in casa e il responsabile del settore marketing Alessandroche ha svelato in un post la sua voglia ...