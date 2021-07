Covid, sembra fermarsi la discesa dei contagi. Stabile tasso di positività (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono in tutto 480 contagiati e 31 (di questi sono recuperi risalenti ai mesi scorsi 10 dalla Campania e 4 dalla Toscana) i morti registrati in Italia, nelle ultime 24 ore, a causa del Covid. Ieri i nuovi casi sono stati 808 ma interessante è il dato di lunedì scorso che segnava 389 contagiati, a conferma che la discesa settimanale sembra invertire lentamente la rotta. Sempre ieri, le vittime sono state 12. Con 74.649 tamponi, 67mila meno di ieri, e un tasso di positività che rimane di fatto Stabile allo 0,6%. In totale, le vittime dall'inizio dell'epidemia ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono in tutto 480ati e 31 (di questi sono recuperi risalenti ai mesi scorsi 10 dalla Campania e 4 dalla Toscana) i morti registrati in Italia, nelle ultime 24 ore, a causa del. Ieri i nuovi casi sono stati 808 ma interessante è il dato di lunedì scorso che segnava 389ati, a conferma che lasettimanaleinvertire lentamente la rotta. Sempre ieri, le vittime sono state 12. Con 74.649 tamponi, 67mila meno di ieri, e undiche rimane di fattoallo 0,6%. In totale, le vittime dall'inizio dell'epidemia ...

