I ‘ricordi’ di Claudia Ruggeri: il bikini fa esplodere le curve (Di domenica 4 luglio 2021) Una meravigliosa Claudia Ruggeri lascia totalmente a bocca aperta il web con la sua bellezza colossale. La showgirl si mostra in un suo ricordo in primo piano e i fan… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 4 luglio 2021) Una meravigliosalascia totalmente a bocca aperta il web con la sua bellezza colossale. La showgirl si mostra in un suo ricordo in primo piano e i fan… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

depi_depi74 : @RobertoHusky49 @simorugg @_Nad_ia @CheshireCat_82 @paromatta @claudia_gln @caoticadentro @MaryR_Fra @Bukaniere… - depi_depi74 : @CheshireCat_82 @paromatta @claudia_gln @simorugg @RobertoHusky49 @caoticadentro @MaryR_Fra @Bukaniere @caporix… - neyrsedi : RT @punchoes: ma claudia chiagn semp non so chi mi ricordi #me - leggidell : Claudia forse non ti ricordi quello che hai detto tu #TemptationIsland - punchoes : ma claudia chiagn semp non so chi mi ricordi #me -