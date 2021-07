Codici | tamponi | certificati e moduli | tutte le regole per viaggiare in Europa

(Di domenica 4 luglio 2021) Serve il tampone o il certificato Covid digitale per i viaggi in Italia? Il green pass rilasciato dopo la prima dose vale all’estero? Qualiper i viaggi in aereo? Domande e risposte sui viaggi in Italia e all’estero

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Codici tamponi

Corriere della Sera

... infatti, viene generato in automatico dai laboratori che effettuano le analisi deie dai ... Le autorità sanitarie infatti potrebbero anche rilasciare altri tipi di(presenti sui referti) ......alla certificazione verde Covid - 19 ci si potrà spostare senza obblighi di quarantene o di... "I certificati digitali sono progettati per mostrare, tramiteQR, se i passeggeri sono ...Il green pass rilasciato in Italia dopo la prima dose non vale all’estero. E al rientro a casa bisogna compilare un modulo. È consigliato avere una copia cartacea dei documenti ...Allargare il tracciamento a più persone possibili: questo lo scopo dello screening gratuito promosso dal Comune di San Benedetto in collaborazione con l’Area vasta 5 per i ragazzi che hanno partecipat ...