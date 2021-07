Saman Abbas: il corpo non si trova, suo cugino forse parla (Di sabato 3 luglio 2021) Saman Abbas, suo cugino vuole parlare, ci potrebbe essere una svolta attualmente si sta cercando il suo corpo in due pozzi. Saman Abbas, il cugino è stato arrestato e vuole confessare (Foto dal web)Il caso della ragazza uccisa dalla sua famiglia sta continuando a dominare la cronaca italiana, la trasmissione Quarto Grado si occupa delle sorti di questo giallo dove la ragazza 18enne è scomparsa da Novellara il 30 Aprile. Dopo due mesi di silenzio, le speranze di trovarla viva sono ormai vane, in seguito alle rivelazioni ... Leggi su ck12 (Di sabato 3 luglio 2021), suovuolere, ci potrebbe essere una svolta attualmente si sta cercando il suoin due pozzi., ilè stato arrestato e vuole confessare (Foto dal web)Il caso della ragazza uccisa dalla sua famiglia sta continuando a dominare la cronaca italiana, la trasmissione Quarto Grado si occupa delle sorti di questo giallo dove la ragazza 18enne è scomparsa da Novellara il 30 Aprile. Dopo due mesi di silenzio, le speranze dirla viva sono ormai vane, in seguito alle rivelazioni ...

Advertising

MeleoFernando : RT @rkmontanari: Luca Ricolfi sul caso di Saman Abbas: 'Se ne parla poco? La sinistra ha sempre un occhio di riguardo per l'islam https://t… - EnzoMas48 : RT @rkmontanari: Luca Ricolfi sul caso di Saman Abbas: 'Se ne parla poco? La sinistra ha sempre un occhio di riguardo per l'islam https://t… - rkmontanari : Luca Ricolfi sul caso di Saman Abbas: 'Se ne parla poco? La sinistra ha sempre un occhio di riguardo per l'islam - ancoranna : RT @IlPrimatoN: 'Fin quando in Italia regnerà l’ipocrisia latente di chi distingue la morte solo per il suo comodo, questa Nazione non avrà… - capoccione67 : RT @giuliomeotti: Quella ragazza italiana condannata a tre anni di carcere per “offesa all’Islam”. Prima Saman Abbas. Ora una italiana arre… -