Preghiera della sera del 2 Luglio 2021: “Veglia su di noi in questa notte” (Di venerdì 2 luglio 2021) “Veglia su di noi in questa notte”, questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata che giunge al termine. Invochiamo la clemenza del Padre perché in questa notte ci L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 2 luglio 2021) “su di noi in”,è lada recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata che giunge al termine. Invochiamo la clemenza del Padre perché inci L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

vaticannews_it : #1luglio #InsiemeperilLibano “Basta usare il Libano e il Medio Oriente per interessi e profitti estranei”. Al termi… - KattInForma : Preghiera della sera del 2 Luglio 2021: “Veglia su di noi in questa notte” - OSpeleologo : RT @SamaRosa70: @sabrimaggioni Adesso ha bisogno della scorta,fra poco sarà necessario l' esercito.Una preghiera per quella povera ragazza… - thisanine : @scrollatevi *della preghiera - SperoniAlberto : RT @paciolla_sabino: Alcuni momenti della Preghiera di Riparazione pubblica a Milano -