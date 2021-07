Ospedale in Fiera, grazie a chi l’ha fatto: «Qui la sofferenza è diventata speranza» (Di venerdì 2 luglio 2021) Confartigianato ha festeggiato 75 anni di vita nel corso di una serata dalle emozioni forti. Il presidente: celebriamo la ripartenza. Il vescovo: sentiamo il soffio dello Spirito. Gori: opera di solidarietà. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 2 luglio 2021) Confartigianato ha festeggiato 75 anni di vita nel corso di una serata dalle emozioni forti. Il presidente: celebriamo la ripartenza. Il vescovo: sentiamo il soffio dello Spirito. Gori: opera di solidarietà.

