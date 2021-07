Mediaset: ok in Borsa (+3%) anche su stime pubblicità calcio (Di venerdì 2 luglio 2021) Ottimi acquisti su Mediaset in Piazza Affari: il titolo del Biscione sale del 3% a 3,14 euro, ai massimi da oltre tre anni tra scambi forti, pari a 3,5 milioni di pezzi poco dopo metà giornata contro ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 luglio 2021) Ottimi acquisti suin Piazza Affari: il titolo del Biscione sale del 3% a 3,14 euro, ai massimi da oltre tre anni tra scambi forti, pari a 3,5 milioni di pezzi poco dopo metà giornata contro ...

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset Borsa Mediaset: ok in Borsa (+3%) anche su stime pubblicità calcio Nel dettaglio, Publitalia raccoglierà la pubblicità per tutta serie A ed Europa league per Dazn e per il meglio della Champions, Coppa Italia e Supercoppa (per Mediaset sia free su Canale 5 sia pay ...

Borsa: Europa riduce rialzi, fari puntati sul petrolio A Piazza Affari corre Mediaset (+3,1%). Bene anche Tim (+1,4%), con il calcio in streaming. Deboli Unicredit ( - 0,7%), Campari ( - 0,5%) e Banco Bpm ( - 0,4%). .

