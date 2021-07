Green Pass, è caos negli aeroporti. Babele di procedure e code raddoppiate: «Si rischiano fino a 8 ore di attesa» (Di venerdì 2 luglio 2021) A meno di due giorni dal via libera del Green Pass europeo, il rischio caos negli aeroporti sembra già uno dei più grandi problemi da risolvere. A segnalarlo sono le stesse compagnie aeree e gli aeroporti che da ieri, 1° luglio, giorno dell’entrata in vigore della carta verde, mettono in guardia su una Babele di regolamenti e modalità di controllo difficili da gestire. Secondo quanto segnalato, tra i 27 Paesi membri in cui grazie alla certificazione verde Covid-19 ci si potrà spostare senza obblighi di quarantene o di tamponi (in caso di vaccinazione avvenuta), esistono ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 luglio 2021) A meno di due giorni dal via libera deleuropeo, il rischiosembra già uno dei più grandi problemi da risolvere. A segnalarlo sono le stesse compagnie aeree e gliche da ieri, 1° luglio, giorno dell’entrata in vigore della carta verde, mettono in guardia su unadi regolamenti e modalità di controllo difficili da gestire. Secondo quanto segnalato, tra i 27 Paesi membri in cui grazie alla certificazione verde Covid-19 ci si potrà spostare senza obblighi di quarantene o di tamponi (in caso di vaccinazione avvenuta), esistono ...

