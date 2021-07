Brocchi: “Maldini e Massara stanno mettendo il Milan davanti ai giocatori” (Di venerdì 2 luglio 2021) Christian Brocchi, ex giocatore e allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista al canale Twitch del club rossonero. Ecco cosa ha detto Leggi su pianetamilan (Di venerdì 2 luglio 2021) Christian, ex giocatore e allenatore del, ha rilasciato un'intervista al canale Twitch del club rossonero. Ecco cosa ha detto

Advertising

BruceBusato : Ma chi cazzo è Pobega dai non rompete i coglioni. Hauge il migliore sulla trequarti per statistiche invece non son… - Milannews24_com : Brocchi: «Maldini e l’aiuto di Massara sono un valore aggiunto al Milan» - dandygeogarin19 : RT @MilanNewsit: Brocchi: 'Maldini e Massara stanno mettendo il Milan davanti ai giocatori' - MilanPress_it : Le parole dell’ex rossonero ?? - gilnar76 : Brocchi: «Maldini e l’aiuto di Massara sono un valore aggiunto al #Milan» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -