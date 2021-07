Amici 20: Aka7even dedica 'Mi Manchi' a Michele Merlo (Di venerdì 2 luglio 2021) Nel corso della serata di ieri, giovedì 1 luglio 2021, Aka7even è stato uno dei protagonisti del quarto appuntamento con Battiti Live. Il giovane cantautore si era già esibito sul palco del noto festival musicale estivo durante il secondo appuntamento, ma ieri ha deciso di fare qualcosa di speciale che ha commosso chiunque. Luca Marzano, questo il nome all'anagrafe del 20enne, ha prima cantato la sua hit estiva 'Loca' e poi si è esibito cantanto 'Mi Manchi' al pianoforte. Il ragazzo infatti non è solo un eccezionale cantautore, ma è anche polistrumentista e quindi suona un gran numero di strumenti tra cui pianoforte, batteria e chitarra. Al termine della ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 2 luglio 2021) Nel corso della serata di ieri, giovedì 1 luglio 2021,è stato uno dei protagonisti del quarto appuntamento con Battiti Live. Il giovane cantautore si era già esibito sul palco del noto festival musicale estivo durante il secondo appuntamento, ma ieri ha deciso di fare qualcosa di speciale che ha commosso chiunque. Luca Marzano, questo il nome all'anagrafe del 20enne, ha prima cantato la sua hit estiva 'Loca' e poi si è esibito cantanto 'Mi' al pianoforte. Il ragazzo infatti non è solo un eccezionale cantautore, ma è anche polistrumentista e quindi suona un gran numero di strumenti tra cui pianoforte, batteria e chitarra. Al termine della ...

amati_89 : RT @sophia23s1: “È stata una scelta collettiva perché l’album rappresenta totalmente me stesso, il percorso pre e post Amici” #akaxbattiti… - amati_89 : RT @sophia23s1: E tanti complimenti a Luca, Max e John che pochissimi giorni dopo la fine di Amici si sono subito messi al lavoro per sforn… - ANNARITASIFO17 : RT @sophia23s1: E tanti complimenti a Luca, Max e John che pochissimi giorni dopo la fine di Amici si sono subito messi al lavoro per sforn… - akaxever : RT @sophia23s1: E tanti complimenti a Luca, Max e John che pochissimi giorni dopo la fine di Amici si sono subito messi al lavoro per sforn… - sofia35917138 : RT @Trashdeltrash2: MI MANCHI è TUTTA PER TE Michi?? Si perché manchi a tutti Michele, ogni giorno sempre di più ???????? #michelemerlo #amici… -