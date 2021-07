Traffico Roma del 01-07-2021 ore 20:00 (Di giovedì 1 luglio 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione sulla carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare Traffico intenso è in graduale diminuzione tra la Roma Fiumicino è la Tuscolana la situazione interna tra la Cassia e la diramazione Roma sud è proprio sulla diramazione Roma sud è tornato tutto regolare dal Verso l’auto sole dopo le code causate da un incidente di Pino Monte Porzio Catone ancora prudenza sulle tratto cittadino della A24 in particolare verso il centro città a causa della chiusura dello svincolo di allacciamento con alla tangenziale est per chi dal raccordo anulare deve proseguire verso via ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 luglio 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione sulla carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulareintenso è in graduale diminuzione tra laFiumicino è la Tuscolana la situazione interna tra la Cassia e la diramazionesud è proprio sulla diramazionesud è tornato tutto regolare dal Verso l’auto sole dopo le code causate da un incidente di Pino Monte Porzio Catone ancora prudenza sulle tratto cittadino della A24 in particolare verso il centro città a causa della chiusura dello svincolo di allacciamento con alla tangenziale est per chi dal raccordo anulare deve proseguire verso via ...

