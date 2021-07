Diritti tv Coppa Italia e Supercoppa a Mediaset | battuta la Rai

(Di giovedì 1 luglio 2021) Lae la Superna saranno trasmesse super i prossimi tre anni. Lo ha deciso l’Assemblea della Lega Serie A attualmente in corso. La tv del biscione ha offerto 48,2 milioni di euro in media a stagione. Superata quindi la proposta della Rai, che manterrà invece solo itv radiofonici per 400mila euro a stagione. Funweek.

La Coppa Italia sarà trasmessa su Mediaset: l'assemblea della Lega Serie A in corso ha assegnato infatti i diritti tv per il prossimo triennio della Coppa Italia e della Supercoppa alla tv del biscione, che ha offerto 48,2 milioni di euro in media a stagione. Superata quindi la proposta della Rai, che ...