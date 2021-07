Bioware non porterà Mass Effect e Dragon Age all’EA Play Live 2021 – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 1 luglio 2021) Bioware ha annunciato oggi che non porterà Mass Effect e Dragon Age all’EA Play Live 2021, ma ha novità per Star Wars: The Old Republic.. Bioware ha annunciato oggi attraverso Twitter che non porterà Mass Effect e Dragon Age all’EA Play Live 2021. Lo sviluppatore amaricano, però, ha detto che tra poche ore mostrerà alcune novità per Star Wars: The Old Republic. Nella giornata di oggi EA ha ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 1 luglio 2021)ha annunciato oggi che nonAge, ma ha novità per Star Wars: The Old Republic..ha annunciato oggi attraverso Twitter che nonAge. Lo sviluppatore amaricano, però, ha detto che tra poche ore mostrerà alcune novità per Star Wars: The Old Republic. Nella giornata di oggi EA ha ...

