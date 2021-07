A che punto è la crisi nel M5s

Leggi su agi

(Di giovedì 1 luglio 2021) AGI - Nessuna schiarita, ad ora, nell'intricata vicenda che vede sino a oggi Beppe Grillo e Giuseppe Conte ciascuno per sè, a difendere il buon operato per la rifondazione M5s che ancora non è andata in porto. Nessun feedback è arrivato alla galassia pentastellata da Luigi Di Maio, che stamattina ha incontrato l'ex premier nella sua abitazione privata: zero dichiarazioni ai cronisti e, dopo, un colloquio di una decina di minuti con il presidente della Camera, Roberto Fico. 'Nessun feedback è già un feedback', osservano però esponenti del Movimento riferendosi al silenzio del ministro degli Esteri. L'aria che si respira non è di ottimismo su una possibile ricomposizione, mentre ci si ...