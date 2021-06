Variante Delta, in GB impennata di contagi: oggi oltre 26mila casi. Ma i vaccini frenano i ricoveri. A settembre la terza dose (Di mercoledì 30 giugno 2021) Continua l'aumento di contagi nel Regno Unito , per via della importata dall'India che alimenta ormai il 99% dei nuovi casi nel Paese. I dati di oggi del governo britannico vedono altri 26.068 casi ... Leggi su leggo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Continua l'aumento dinel Regno Unito , per via della importata dall'India che alimenta ormai il 99% dei nuovinel Paese. I dati didel governo britannico vedono altri 26.068...

RegioneLazio : Ricordiamo ai tifosi provenienti dall'estero per la partita del 3 luglio a Roma, Inghilterra??????????????-Ucraina???? che è… - fattoquotidiano : Variante Delta, in Uk impennata di contagi ma non di ricoveri. Su 117 vittime 50 era vaccinate ma over 50 e con “pa… - repubblica : Variante Delta, quel contagio sprint al supermercato: due clienti infettati dopo essersi solo passati accanto - labo_franco : RT @sabrina__sf: Variante delta a Lampedusa: contagiato un Carabiniere. Sarei curiosa di sapere chi l'ha contagiato. - PattiGiuliani : RT @_cieloitalia: Inghilterra. Gli effetti della variante delta ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Discoteche riapertura: slitta decisione del governo Eppure, con la variante Delta che desta preoccupazione, non si vuole rischiare una risalita della curva epidemica e la linea del governo resta quella della prudenza . Non è infatti ancora stata ...

Covid, impennata Delta nel Regno Unito 21.38 Covid, impennata Delta nel Regno Unito Nuovo picco di contagi Covid - 19 nel Regno Unito, alimentati al 99% dall'aggressiva variante Delta importata dall' India. Altri 26.068 casi nelle ultime 24 ore su quasi 900mila tamponi. E' record per il Paese dal 23 gennaio. Si tratta di una nuova impennata, anche se l'effetto dei ...

COVID: la VARIANTE DELTA ora è PERICOLOSA anche per l'ITALIA, lo dicono gli ESPERTI. I SINTOMI della MALATTIA iLMeteo.it Discoteche, slitta la riapertura. Sileri: «Accesso con Green pass con una dose, credo sia sufficiente» «Discoteche, ok al green pass con una dose». Lo sostiene il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri: «Al momento credo che la singola dose possa ...

Covid, Sicilia prima per contagi Alla Sicilia la maglia nera dei contagi: 142 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Uno anche all'Ars: rinviata a mercoledì la seduta. Al momento la variante Delta è stata sequenziata in 31 persone ...

