Un posto per un momento bello (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un articolo estratto dal numero 96 di Wired, dedicato agli sforzi delle ricerche scientifiche nel campo della salute. di Mario Cucinella, testo raccolto da Francesco Oggiano art Rik Oostenbroek La prima volta ci entrai a otto anni e ci rimasi tre mesi. La mia quotidianità s’interruppe lì, tra i corridoi del Gaslini di Genova: un luogo che non mi apparteneva, e che giravo su una sedia a rotelle inseguendomi per gioco con i compagni di camera. Da allora, negli ospedali ci sono entrato centinaia di volte, quasi sempre affiancato da uomini e donne in giacca, per studiarli, sezionarli e progettarli. Facilissimo capire il periodo in cui ciascuno è venuto su. Ci sono quelli di fine Ottocento, ... Leggi su wired (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un articolo estratto dal numero 96 di Wired, dedicato agli sforzi delle ricerche scientifiche nel campo della salute. di Mario Cucinella, testo raccolto da Francesco Oggiano art Rik Oostenbroek La prima volta ci entrai a otto anni e ci rimasi tre mesi. La mia quotidianità s’interruppe lì, tra i corridoi del Gaslini di Genova: un luogo che non mi apparteneva, e che giravo su una sedia a rotelle inseguendomi per gioco con i compagni di camera. Da allora, negli ospedali ci sono entrato centinaia di volte, quasi sempre affiancato da uomini e donne in giacca, per studiarli, sezionarli e progettarli. Facilissimo capire il periodo in cui ciascuno è venuto su. Ci sono quelli di fine Ottocento, ...

