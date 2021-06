Spagna, Unai Simon: «Non trovo spiegazione per l’errore contro la Croazia» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Unai Simon torna sul grave errore contro la Croazia. Ecco le dichiarazioni del portiere della Spagna che spiega il motivo Unai Simon parla dell’errore contro la Croazia dal ritiro della Spagna. ERRORE contro LA Croazia – «Mi hanno sempre insegnato che il calcio è un insieme di successi ma anche di piccoli errori. Succedono raramente, ma quando li commettiamo noi portieri si ingrandiscono e diventano gol. L’altro giorno è stato un incidente. Stai pensando perché è successo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021)torna sul grave errorela. Ecco le dichiarazioni del portiere dellache spiega il motivoparla delladal ritiro della. ERRORELA– «Mi hanno sempre insegnato che il calcio è un insieme di successi ma anche di piccoli errori. Succedono raramente, ma quando li commettiamo noi portieri si ingrandiscono e diventano gol. L’altro giorno è stato un incidente. Stai pensando perché è successo ...

