Google Telefono semplifica la ricerca dei numeri chiamati di recente (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'app Google Telefono si sta arricchendo di una modalità molto più semplice per cercare i numeri non salvati chiamati di recente. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'appsi sta arricchendo di una modalità molto più semplice per cercare inon salvatidi. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

diegocecati : RT @AndreaInterNews: Fatto? Bene, completiamo: - le ultime due cifre del tuo numero di telefono in milioni come base fissa - il tuo mese di… - AndreaInterNews : Fatto? Bene, completiamo: - le ultime due cifre del tuo numero di telefono in milioni come base fissa - il tuo mese… - pessimistic_way : @interpreterpaul Ovviamente le costa tanto pigiare i tasti del telefono per cercare su google - SalvatoreMirag7 : @Paolo1926_ ????Telecapodistria adesso si prende bene e le telefonate ormai le faccio tranquillamente senza telefono,… - gbponz : @AlbeNespoli @Curini l'autocorrect del telefono ha preso una stellina d'oro stavolta, era effettivamente Trimurti.… -