GAZZETTA – Sfuma Nuno Tavares | il Napoli punta tutto su Emerson Palmieri

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Le ultime novità di calciomercato del, conin pole per la fascia mancina. Secondo quanto scrivedello Sport a far tornare in auge il nome del brasiliano, con passaporto italiano, è stato l’interessamento dell’Arsenal per. La stella del Benfica piace moltissimo al, ma competere economicamente con i club inglesi è praticamente impossibile. L’accordo trae l’Arsenal è in chiusura, cosìresta il primo obiettivo del ...

L'eliminazione a sorpresa della Francia da Euro 2020 può però cambiare i piani dei bianconeri: come scrive La Gazzetta dello Sport, Zizou dovrebbe prendere il posto di Deschamps come ct dei campioni ... Il serbo, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', ha convinto la società per l'apporto dato nella scorsa stagione all'interno dello spogliatoio e dovrebbe quindi vedersi rinnovato il ... Emerson Palmieri al Napoli, Luciano Spalletti ha già parlato con il giocatore che gradisce il rientro in Italia. Problema ingaggio.