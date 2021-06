De Laurentiis “Con Insigne ci vedremo dopo gli Europei”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Connon ci siamo ancora visti.l’ultima di campionato è andato subito in Nazionale e non volevamo sollecitare la situazione anzitempo. Appena finiràl’Europeo ne parleremo, poi sarà quel che sarà”. Lo ha dichiarato il presidente del Napoli Aurelio Denel corso di una conferenza stampa in vista della prossima stagione a distanza di circa quattro mesi prima del silenzio stampa. Il numero uno del club partenopeo ha anche parlato del neo tecnico Luciano Spalletti. “Ha sempre avuto la mia considerazione e stima. Lo trovo un profilo giusto per il Napoli, perchè sa allenare bene e anche noi giocando ...

" Siamo tutti in rosso a causa della pandemia" Deha definito i contorni della sua idea, ... "Si vuole ricominciare tuttientusiasmo . Ti prego e ti scongiuro, c'è tanto da fare nel ...Sul divorzioGattuso, invece, Deha spiegato:"Prima di Napoli - Verona avevo già preparato un saluto per lui, ma eravamo convinti di qualificarci in Champions. Dopo il pareggio abbiamo ...Lorenzo Insigne è in scadenza di contratto, ma la necessità del rinnovo non preoccupa De Laurentiis che dichiara come nessuno sia incedibile all'interno del suo Napoli ...Aurelio De Laurentiis, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato del Luciano Spalletti, nuovo allenatore del Napoli, e Gennaro Gattuso.