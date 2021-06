Ci sarà un ballo in stile Bridgerton a novembre! (Di mercoledì 30 giugno 2021) Alzi la mano chi, vedendo Bridgerton, ha pensato a quanto avrebbe voluto essere uno dei protagonisti della serie. Duca di Hastings a parte, ci siamo tutti appassionati all’atmosfera glamour rappresentata in ogni singola puntata: le acconciature, i corsetti (diventati una vera ossessione su TikTok), gli abiti magnifici, le passeggiate in carrozza al chiaro di luna e le feste dove succede un po’ di tutto. Non so se siete pronti a questa notizia, ma Netflix in collaborazione con Shondaland, la casa di produzione della serie, e Fever e Secret Cinema, due compagnie di creazione eventi, hanno deciso di organizzare un ballo in stile regency a novembre. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 30 giugno 2021) Alzi la mano chi, vedendo Bridgerton, ha pensato a quanto avrebbe voluto essere uno dei protagonisti della serie. Duca di Hastings a parte, ci siamo tutti appassionati all’atmosfera glamour rappresentata in ogni singola puntata: le acconciature, i corsetti (diventati una vera ossessione su TikTok), gli abiti magnifici, le passeggiate in carrozza al chiaro di luna e le feste dove succede un po’ di tutto. Non so se siete pronti a questa notizia, ma Netflix in collaborazione con Shondaland, la casa di produzione della serie, e Fever e Secret Cinema, due compagnie di creazione eventi, hanno deciso di organizzare un ballo in stile regency a novembre.

