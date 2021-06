Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,52% (Di martedì 29 giugno 2021) Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,52% a 25.357 punti. . 29 giugno 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 29 giugno 2021) Seduta positiva per ladi: l'indiceMib ha chiuso in aumento dello 0,52% a 25.357 punti. . 29 giugno 2021

Advertising

Ad10000follower : Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,52% - fisco24_info : Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,52%: Indice dei principali titoli di Piazza Affari a 25.357 punti - LaCiuraRaffaele : RT @FraBaraghini: - MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – Farmaè Spa – società quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, leader in Italia nell’e… - ForexOnlineMeIt : Positivi la Borsa di Milano e gli altri mercati europei -