Via libera del Consiglio Ue alla riforma della Pac (Di lunedì 28 giugno 2021) BRUXELLES - C'è l'ok di massima dei ministri dell'agricoltura Ue al compromesso sulla riforma della Politica agricola comune. Lo ha detto la ministra portoghese Maria do Céu Antunes, presidente di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 28 giugno 2021) BRUXELLES - C'è l'ok di massima dei ministri dell'agricoltura Ue al compromesso sullaPolitica agricola comune. Lo ha detto la ministra portoghese Maria do Céu Antunes, presidente di ...

Ue: Agrifish a Lussemburgo, raggiunto accordo sui regolamenti della Pac Lussemburgo, 28 giu 15:22 - Il Consiglio Agrifish Ue di Lussemburgo ha dato il via libera definitivo alla proposta di riforma della Politica agricola comune post 2020,...

Imprese: Giorgetti, via libera investimenti per 286 milioni Agenzia ANSA Pac: Patuanelli, bene accordo su riforma, ora al lavoro su piano nazionale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 giu - "I motivi di soddisfazione dell'architettura generale del compromesso sulla Pac sono superiori ai punti su cui si potevano trovare soluzioni migliori, s ...

Agricoltura: via libera dei ministri Ue a intesa su riforma Pac (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 giu - I ministri dell'Agricoltura dell'Ue hanno approvato l'accordo provvisorio raggiunto venerdi' scorso con il Parlamento europeo sugli elementi chiave dell ...

