Sabrina Ferilli compie 57 anni e per lei è festa doppia | “E chi se lo dimentica sto compleanno?!”

(Di lunedì 28 giugno 2021) Auguri a! L’attrice57: è nata il 28 giugno del 1964 ed è stata lei stessa a voler celebrare questo giorno speciale anche attraverso i social. Cinquantasettevissuti a pieno, con una carriera costellata di successi e soddisfazioni. Tanto per dire,ha vinto sei Nastri d’Argento, un Globo d’oro e sei Ciack d’oro, inoltre è stata candidata quattro volte al David di Donatello. Recentemente il pubblico l’ha vista protagonista della fiction Svegliati amore mio per la regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, in cui ha ...

DonnaModerna : Oggi facciamo tanti auguri a SABRINA FERILLI: a 57 anni è più splendida che mai

Così come per Mara Venier e suo marito Nicola Carraro, anche per questa è una giornata davvero speciale. Se la prima coppia, però, oggi festeggia ben 15 anni di matrimonio e per ricordare questa occasione la conduttrice ha condiviso uno scatto del ... compie oggi 57 anni . Con una linea invidiabile e la sua bellezza senza tempo , posa sorridente in uno scatto postato su Instagram . Ad accompagnarlo la scritta: " Auguri a me, e a chi ...