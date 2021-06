Meteo, le temperature massime di oggi: picchi di +39°C in Calabria e Sicilia (Di lunedì 28 giugno 2021) Meteo: le temperature massime registrate oggi, 27 Giugno, in alcune località italiane. picchi di +39°C in Calabria e Sicilia Altra giornata estremamente calda in Italia con punte importanti al Sud con punte di +39°C in Calabria e Sicilia. Confermata una nuova possente ondata di caldo nel corso della prima parte della prossima settimana. Di seguito le temperature massime registrate oggi, 27 Giugno 2021, in alcune località ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 giugno 2021): leregistrate, 27 Giugno, in alcune località italiane.diinAltra giornata estremamente calda in Italia con punte importanti al Sud con punte diin. Confermata una nuova possente ondata di caldo nel corso della prima parte della prossima settimana. Di seguito leregistrate, 27 Giugno 2021, in alcune località ...

Advertising

Corriere : Lunedì con caldo africano e temperature record: allerta da Bolzano alla Campania - JosJavierLuque3 : RT @Roma: Cielo sereno per l'intera giornata. Temperature attese: 22°/36°C. Ecco le previsioni #meteo per domani ?? - simo_brg : RT @Roma: Cielo sereno per l'intera giornata. Temperature attese: 22°/36°C. Ecco le previsioni #meteo per domani ?? - hackneywick : RT @Corriere: Lunedì con caldo africano e temperature record: allerta da Bolzano alla Campania - infoitinterno : Previsioni Meteo, a inizio Luglio torna il maltempo con forti temporali: temperature in picchiata, i primi DETTAGLI -