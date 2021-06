Madonna di Campitello | appare in tutto il suo splendore sulla roccia

(Di lunedì 28 giugno 2021) Ladiapparve a delle giovani che subito caddero in ginocchio. Da allora, per molti giorni, il lavoro nei campi di tante persone sarà ben diverso. L’evento miracoloso avvenne in Corsica, vicino a Bastia, dove si trova la località. L’anno era il 1899, quando la quindicenne Maddalena Parsi e la sua amica L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Madonna Campitello

La Luce di Maria

Per le cure termali invece dirigetevi a Caderzone Terme (una ventina di minuti d'auto dadi ...ma sugli alberi sono previste in vari parchi avventura come il Dolomiti Action (di ...... a Trambileno (intossicazione cronica ),di Campiglio (intossicazione subclinica ), Panchià (intossicazione acuta ), Mavignola di Pinzolo ( subclinica ),di Fassa ( valori ...La Madonna di Campitello apparve a delle giovani che subito caddero in ginocchio. Da allora, per molti giorni, il lavoro nei campi di tante persone sarà ben diverso. Madonna di Campitello – photo web ...