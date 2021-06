La terza persona più ricca del Messico dice che tutti dovrebbero possedere Bitcoin (Di lunedì 28 giugno 2021) Ricardo Salinas Pliego crede che il Bitcoin abbia “valore internazionale” e che “le fiat siano una frode”. Ricardo Salinas Pliego, la terza persona più ricca del Messico, crede che il Bitcoin sarà il miglior asset da possedere per i prossimi trent’anni. “Ho investito molto tempo a studiare e penso che sia Bitcoin un asset che dovrebbe essere parte del portafoglio di ogni investitore“, ha affermato Salinas durante una intervista condivisa ieri su Twitter dal fondatore di Morgan Creek Digital, Anthony Pompliano. “È un asset che ha valore, un valore ... Leggi su coinlist.me (Di lunedì 28 giugno 2021) Ricardo Salinas Pliego crede che ilabbia “valore internazionale” e che “le fiat siano una frode”. Ricardo Salinas Pliego, lapiùdel, crede che ilsarà il miglior asset daper i prossimi trent’anni. “Ho investito molto tempo a studiare e penso che siaun asset che dovrebbe essere parte del portafoglio di ogni investitore“, ha affermato Salinas durante una intervista condivisa ieri su Twitter dal fondatore di Morgan Creek Digital, Anthony Pompliano. “È un asset che ha valore, un valore ...

