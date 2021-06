Il Pranzo è Servito | chi è il maggiordomo?

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 28 giugno 2021) Non ci sarà solo un conduttore ed una valletta: ne Il2021, revival dello storico quiz andato in onda dal 1982 al 1993 prima su Canale 5 e poi su Rete 4 (a condurlo Corrado, Claudio Lippi e Davide Mengacci), insieme a Flavio Insinna ed a Ginevra Pisani ci sarà anche il. Se nelle edizioni passate questa figura (entrata in scena nella quinta edizione) era interpretata da Vittorio Marsiglia, nell’edizione in onda su Raiuno a dargli volto sarà Maurizio Lastrico. Attore genovese 42enne, Lastrico si è fatto conoscere al pubblico prima come comico e poi come attore di fiction. Dopo essersi diplomato alla scuola del ...