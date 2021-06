Napoli, continuano i contatti con lo Sheffield per Berge: le cifre (Di domenica 27 giugno 2021) In casa Napoli il calciomercato non dovrebbe essere molto movimentato. Come ribadito più volte, i colpi in entrata saranno pochi e ben mirati. Molto inoltre dipenderà anche dal destino di alcuni big, in bilico tra permanenza e cessione. Tra quest’ultimi vi è ad esempio Fabian Ruiz, la cui permanenza all’ombra del Vesuvio è al momento L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 27 giugno 2021) In casail calciomercato non dovrebbe essere molto movimentato. Come ribadito più volte, i colpi in entrata saranno pochi e ben mirati. Molto inoltre dipenderà anche dal destino di alcuni big, in bilico tra permanenza e cessione. Tra quest’ultimi vi è ad esempio Fabian Ruiz, la cui permanenza all’ombra del Vesuvio è al momento L'articolo

Advertising

PerIColori : RT @RealCosimino2: dopo 'cosa è successo in napoli verona' avremo 'cosa è successo in italia austria' se continuano a giocare così... - RealCosimino2 : dopo 'cosa è successo in napoli verona' avremo 'cosa è successo in italia austria' se continuano a giocare così... - DipinoFrancesco : @valy_s Tranquilla che a Napoli nessuno se lo fila manco le forze dell'ordine con 40°, pensasse a ripristinare l'ar… - GennyCastaldo82 : @Carloalvino @kisskissnapoli @sscnapoli @Lor_Insigne Tanti tuoi colleghi invece continuano a buttare benzina sul fu… - Gabri_Juventus : La Juventus e il Napoli continuano a seguire Kaio Jorge, ma sono spaventati dalla richiesta degli agenti di 10 mili… -